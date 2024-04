El problema empezó cuando la mujer en cuestión quiso disfrutar de una playa de Santa Marta a la que asistió con una silla para dejar sus cosas y tomar el sol.

Sin embargo, el vigilante de un hotel de la zona no la dejó entrar al especio, pese a ser público, con el argumento de que no podía utilizar sillas que no fueran las que estaban es ese lugar.

En consecuencia, un agente de Policía debió intervenir para aclarar que el uso de las playas es libre y que nadie puede prohibir el acceso a las mismas, por lo que al hombre del hotel en cuestión no le quedó otra opción que dejar de obstaculizar a la bañista.

En video quedó registrado todo el incidente en el que se apreció el siguiente cruce:

– Bañista: “Hotel Irotama, ¿qué sillas puedo utilizar aquí?”.

– Hombre del hotel: “Sillas playeras, como esas [las señala]”.

– Bañista: “Con la Policía acá me dicen que no puedo traer sillas y la concesión en ningún momento dice nada”.

– Policía: “Usted está en todo su derecho de entrar porque las playas son libres y usted se puede hacer ahí”.

– Bañista: “¿Pero si me siento en una silla blanca, ustedes me sacan de la playa?”.

– Policía: “Es que nadie puede sacar a nadie de la playa”.

– Bañista: “¿Entonces puedo traer mi silla blanca?”.

– Policía: “Claro”.

Por fortuna, el altercado no pasó a mayores y la presencia de la autoridad ayudó a que los ánimos no se calentaran.

En video, toda la situación y el mensaje de la mujer:

Hoy me pasó que llegué a la playa en SANTA MARTA al frente del @hotelirotama y el celador no me dejaba sentar porque acá no puedo sentarme si no tenía un tipo de silla específico. Con policía logré sentarme.. nos pasa a todos @petrogustavo @DonIzquierdo_ pic.twitter.com/PetaXopsMs — sullymarce19 (@sullymarce19) April 28, 2024

“Hoy me pasó que llegué a la playa en Santa Marta al frente del hotel Irotama y el celador no me dejaba sentar porque acá no puedo sentarme si no tenía un tipo de silla específico. Con Policía logré sentarme. Nos pasa a todos”, trinó la bañista junto a las imágenes.

