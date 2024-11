Según dio a conocer Vanguardia, Diana Katherine Angarita Gutiérrez, de 31 años, lucha por su vida en el Hospital Universitario de Santander (HUS), tras haber sido impactada por una bala perdida mientras trabajaba en un establecimiento nocturno en Yondó, Antioquia. Su madre, informó que el proyectil le perforó un pulmón, lo cual requirió una cirugía de emergencia.

Diana, quien se encontraba atendiendo una mesa en el bar “El Amigo”, fue alcanzada por una bala cuando un individuo disparó hacia un cliente del local. Versiones dan cuenta que, la bala atravesó al objetivo principal, un hombre identificado como Yony Alberto Vélez Jaramillo, y con tan mala suerte, también la impactó a ella.

A pesar de la gravedad de su herida, la mujer se mantuvo consciente y según el medio ya citado, se pronunció y expresó su anhelo de sobrevivir, ya que tiene dos hijos pequeños que la necesitan.“Soy una mujer trabajadora, tengo dos hijos, les pido colaboración. Yo no tengo ningún problema con nadie, simplemente estaba trabajando y pasó eso. La verdad no me quiero morir porque me duele dejar a mis hijitos”, dijo.