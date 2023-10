Una valiente mujer, cansada de la inseguridad en Bogotá, decidió enfrentarse a un grupo de ladrones que se subieron a un bus del SITP en el barrio El Perdomo, de la localidad de Ciudad Bolívar, para robar a todos los pasajeros del vehículo, según informó Citytv.

La víctima, que había terminado su jornada laboral y se desplazaba hacia su casa, se subió al bus como todos los días, sin imaginarse que dos hombres con capuchas se subirían al vehículo y con armas blancas amenazarían a todos los ocupantes. En ese momento ella decidió enfrentarlos y terminó con varias heridas en su cuerpo, según el citado medio.

“La verdad, no recuerdo bien porque perdí la noción de dónde iba cuando se me vinieron encima. Me quitaron el bolso y, cuando lo jalaron, se abrió y mi celular cayó al suelo. Los delincuentes me golpearon y tiraron al suelo para que soltara mis pertenencias. Luego, uno de ellos me hirió en las manos con un cuchillo”, dijo la mujer en la entrevista.

Pese a la violenta agresión, la víctima se negó a soltar su celular y los delincuentes la siguieron golpeando. “Pues mátenme porque yo no le voy a soltar nada”, les dijo. Lo peor del caso es que ninguno de los otros pasajeros del SITP le brindó ayuda y tampoco dio aviso a la Policía Nacional, de acuerdo con el noticiero.

A la mujer le tocó buscar asistencia médica por su propia cuenta, pues nadie la quiso ayudar, lo que la dejó profundamente sorprendida por la falta de solidaridad de otros ciudadanos. Los ladrones escaparon del sitio con varios artículos robados y a ella le dieron tres días de incapacidad mientras se recupera de sus heridas, según el medio de comunicación.

