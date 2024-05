Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Dos hombres vestidos con camisetas del Atlético Bucaramanga asaltaron a una mujer en el barrio El Trapiche de Barbosa de dicha ciudad.

El atraco tuvo lugar a las 7:20 p. m. el pasado 17 de mayo, cerca de un parque, según muestran las imágenes de una cámara de seguridad.

La grabación revela cómo la mujer caminaba por el andén cuando fue interceptada por los 2 ladrones. Uno de ellos sacó un machete y la amenazó para que entregara sus pertenencias.

La víctima, aterrorizada, gritaba desesperadamente pidiendo ayuda y suplicando que no le hicieran daño ni le robaran su bolso, en el que tenía sus documentos de identidad.

“Auxilio… no me hagan daño… no me roben… son mis documentos…”, se escucha decir a la mujer en el video, mientras uno de los asaltantes le arrebata el bolso y el otro la amenaza con el machete.

Por su parte, el mayor Cristian Betancourt, comandante de la Estación de Policía de Barbosa, informó que, gracias a la rápida intervención de los uniformados, se logró recuperar el bolso y devolverlo a la víctima, quien expresó su agradecimiento por la oportuna acción policial.

Representantes de la barra Fortaleza Leoparda Sur condenaron enérgicamente el hecho, subrayando que los delincuentes llevaban la camiseta del Atlético Bucaramanga, una acción que no representa los valores ni la conducta de los verdaderos aficionados del equipo.

