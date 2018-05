En las publicaciones, según la víctima, el sujeto asegura que ella tiene enfermedades de transmisión (VIH); además, la acusa de sostener relaciones con hombres comprometidos, de destruir hogares y ser infiel.

Lo anterior, de acuerdo con su relato en Noticias Caracol y con unas conversaciones que compartió con el medio, en donde se evidencian las ofensas del hombre.

Captura Noticias Caracol

Captura Noticias Caracol

Esa situación comenzó cuando la mujer consiguió una nueva pareja sentimental, refiere el noticiero, y pese a que ella ha acudido a diferentes entidades y autoridades de Bogotá, hasta el momento no ha pasado nada. Su exnovio continúa hasta con amenazas.

“Publica cosas que no son reales por Facebook y desde perfiles falsos. Llama y amenaza a amigos y conocidos míos. Ya estoy casada de demandarlo, por un lado y por el otro, por Comisarías de Familia, por Fiscalía. Realmente, no han hecho nada y yo llevo 2 años con esta situación. Que pague cárcel o lo que sea, pero que me deje la vida en paz”, lamentó la joven en el informativo.

Lo más molesto de este grave inconveniente, dice la denunciante, es que el sujeto la está destruyendo moralmente y poniendo en tela de su juicio su integridad como mujer.

“No puedo aparecer con ningún amigo por redes sociales porque empieza a publicar que soy perra, que soy zorra… La verdad es casón de que me estén llamando a decirme: ‘Mira lo que están publicando y diciendo de ti’”, añadió.

Incluso, la situación afecta al novio de la joven que también ha sido contactado por el hombre para recomendarle que se aleje de ella.

A continuación otras imágenes de las publicaciones que hace el individuo.

Captura Noticias Caracol