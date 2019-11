“Nosotros no podemos atacar a las personas que nos cuidan (a los policías). Cómo los vamos a atacar si nuestros esposos fueron, inclusive, hijos de los vecinos, amigos policías”, dijo la señora, que no se identificó en ese medio.

Seguido, dijo que los policías que están enfrentando las manifestaciones, que ya completan 5 días, podrían ser “nuestros hijos. Por eso hay que cuidarlos. Si no fuera por ellos, que hubiera pasado en esta ciudad”.

Segundos después, el reportero de City Tv le preguntó a la señora por el mensaje que le quiere dar a la ciudad que hoy está en protestas.

“El mensaje (…) sinceramente, si es que lo van a pasar (en TV): no debería existir universidades públicas porque, si están pidiendo para educación, entre comillas, entonces por qué no permiten que cuando hay estos desmanes no puede entrar la fuerza pública allá a su universidad. Es como si fuera otro país”, dijo.