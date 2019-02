La mamá relató en Noticias RCN que ella solicitó el servicio de transporte en esa plataforma desde la Clínica de Colsubsidio Ciudad Roma, en la localidad de Kennedy, hacia su vivienda ubicada en Modelia (Fontibón).

Aclaró que envió a la menor sola con el conductor porque su suegra estaba hospitalizada, no tenía quién la cuidara y ninguna persona estaba disponible para recoger a su hija. Además, porque “sentía que era un servicio seguro”, añadió en el medio.

Ante esa situación, asegura la denunciante que llamó a su casa para verificar si su hija había llegado, como la respuesta fue negativa, de inmediato, se comunicó con el conductor. “Lo llamé, pero [el celular] aparecía apagado”, citó El Tiempo.

Después de 15 minutos, la mujer dice que logró contactarse con la menor y confirmó su llegada a la vivienda.

“Inicialmente ella me dice que todo está bien. Luego, ella me llama y me dice, muy afectada, que no la vuelva a enviar sola. Que él [conductor] tuvo un comportamiento abusivo con ella”, afirmó en el noticiero de televisión.