Una ciudadana en Cali denuncia el robo de su motocicleta mientras estaba bajo la custodia de la autoridad de tránsito en el municipio de Candelaria.

Sofía Sotelo es el nombre de la mujer que, como de costumbre, estacionó su motocicleta en el centro de Cali mientras realizaba diligencias personales, sin imaginar que esa sería la última vez que vería su vehículo.

(Vea también: Volvieron a hospitalizar a Francia Márquez; recibió el alta en Bogotá y se internó en Cali)

“Ese día salí a hacer unas diligencias de unas autorizaciones médicas y dejé la moto parqueada en la calle cuarta con 13. Cuando salí, ya no estaba. Me informaron que se la habían llevado en una grúa junto con otras motos.”

Tras enterarse de la inmovilización de su motocicleta, Sotelo se dirigió a los patios para hacer el trámite de retiro y se encontró con una mala noticia.

“Les rogué que me dieran información de mi moto. Me pidieron la licencia de tránsito y la cédula, pero luego el guarda regresó y me dijo que la moto había sido robada. Incluso me mostró un video donde se veía al ladrón llevándosela. Necesito mi moto, es mi medio de transporte. Le pido al alcalde que me la devuelvan porque fue la autoridad la que se la llevó y ahora está desaparecida.”