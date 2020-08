green

Después de tener todos sus enseres esparcidos en la calle, la víctima del hecho le dijo a Citynoticias que todo ocurrió este sábado. Relató que el dueño de la casa esperó a que su pareja estuviera fuera de la casa para quitar las guardas y entrar a su apartamento “como con 7 personas”.

Agregó que ella estaba con una amiga, quien también fue víctima de hechos violentos. “Me cogieron en un cuarto, a mi amiga tambien la cogieron en otra habitación, la empujaron a la cama y no la dejaron salir. A mí, el señor me tumbó al piso y me intentó ahorcar“.

Pero la violencia no paró allí: “Me dio una bofetada, y yo le pedía que por favor me dejara salir, pero no me quiso dejar”, manifestó la víctima.

Videos mostrados por el medio bogotano dejan ver el reguero de pertenencias de la mujer en la calle. Denunciaron que el dueño del apartamento las había lanzado desde el quinto piso del inmueble, sin importar que la ciudad sigue aplicando las medidas de confinamiento para combatir el coronavirus.

“Hay elementos que me los botaron del quinto piso. Otros, por las escaleras. Incluso, cortaron el cable de la nevera y los electrodomésticos sufrieron daños […]”, lamentó la mujer.

Además, cuenta el informativo, la víctima recibió 10 días de incapacidad por parte de Medicina Legal.

Citynoticias hizo énfasis en que, si bien desde el 31 de julio no están prohibidos los desalojos, estos no pueden ser hechos de forma violenta y debe haber una autorización.

Acá, las declaraciones de la afectada (desde el minuto 37:44):