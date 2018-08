En las grabaciones se escucha cuando un uniformado le dice a un pariente de la detenida que la va a judicializar porque “estrelló al compañero” y cuando le hicieron la señal de pare en inmediaciones de la central de Corabastos, sur de la capital, ella “le echó la camioneta al compañero”.

En las imágenes se aprecia que la agresiva mujer está al lado de la camioneta mencionada (de placa IML 367), en aparente estado de embriaguez y, según asegura en el video, frente al conjunto residencial en el que reside, en la localidad de Kennedy.

Durante toda la grabación se escucha como la mujer, al parecer llamada ‘Yuly’, se despacha en groserías contra los uniformados; incluso, les lanza patadas y hasta escupe a uno de ellos.

Esa vergonzosa escena y todos los insultos vulgares contra los policías y algunos ciudadanos que la están grabando, la mujer los hace frente a su hijo, de 14 años, que en varias oportunidades le dice: “Mamá ya… ¡Ya no más, mamá!”.

La reprochable actitud de la ciudadana se suma a los famosos casos de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, pues durante el bochornoso espectáculo se escucha que a grito herido les dice a los policías:

“Muerta me lleva de mi conjunto, donde compré y no en arriendo como usted […]. Yo no me ganó un mínimo como usted, perro hp”.