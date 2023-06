Aumentan los casos de cuerpos encontrados en espacios públicos de Bogotá. Esta vez se trata de una mujer que fue envuelta en lonas y abandonada en el humedal Tibanica, ubicado en la localidad de Bosa. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo tenía signos de violencia y tortura, entre esas, heridas con arma blanca en el pecho.

El CTI de la Fiscalía confirmó que se trataría de una mujer menor 30 años, y que tres hombres y una mujer estarían involucrados en la muerte de esta persona.

Por su parte, las autoridades se encuentran en la búsqueda de estos sujetos, quienes fueron grabados por las cámaras de seguridad aledañas al humedal, las cuales registran cuando llevan el cuerpo de la víctima y la dejan el humedal.

Y el cuerpo de la mujer fue encontrado por trabajadores del Acueducto de Bogotá, quienes hicieron un llamado a las autoridades. Hasta el momento, está por confirmar si la mujer encontrada era habitante de calle.

Cadáver con signos de tortura fue encontrado en Puente Aranda

El pasado 21 de junio las autoridades confirmaron el hallazgo de un cadáver envuelto en bolsas y sábanas dentro de una carretera de reciclaje, en la avenida Primero de Mayo con carrera 38, barrio Ciudad Montes.

El cuerpo fue encontrado por un reciclador, a quien le pagaron por deshacerse de unas bolsas, sin embargo, cuando el hombre revisó el material se dio cuenta de que había un cadáver masculino.

La víctima tenía signos de tortura y violencia, entre estos un disparo en la cabeza. “Se están adelantando con funcionarios de la Sijin, labores de vecindario, y de revisión de cámaras de seguridad para lograr determinar la trazabilidad del cadáver y el momento en el que dejaron la carretilla”, señaló un vocero de la Policía.

Hallan dos cuerpos en el río Bogotá, en Soacha

El pasado 14 de junio la Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos en diferentes sectores del río Bogotá, en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Aunque las autoridades no confirmaron que los cuerpos tuvieran signos de violencia, informaron que no daban más detalles para no entorpecer la posible investigación judicial que se está llevando a cabo por estos casos.

Uno de los cuerpos fue descubierto en la vereda Bosatama y pertenecería a un hombre entre 35 y 40 años. El cadáver, según las autoridades, fue hallado en un avanzado estado de descomposición, y por la ropa, el reloj y el cinturón que llevaba, descartan que se tratara de un habitante de calle.

El segundo muerto fue encontrado flotando más al sur del río Bogotá. Se trataría de otro hombre de aproximadamente 35 años. Este cadáver también fue inspeccionado por el CTI.

Cuerpo encontrado cerca del Aeropuerto El Dorado

El martes 13 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el río Bogotá, en las inmediaciones del aeropuerto de Bogotá.

De acuerdo con la policía, el cadáver se encontraba en un alto grado de descomposición, y se habría quedado enredado en una malla de la CAR Cundinamarca.

Y aunque el CTI llegó al sitio a levantar el cadáver, aún se desconoce la identidad de la persona, debido al estado en el que fue encontrado.

Hallazgo de un cadáver en la vía La Calera-Bogotá

El pasado 13 de junio también hubo el registro de otro cuerpo encontrado, esta vez en la vereda Las Lajas, en la vía a La Calera-Bogotá, donde los bomberos de la capital hallaron un cadáver cerca a las partes del carro de Javier Velilla, un vigilante de 40 años, que había desaparecido tras ser arrastrado por una avalancha el pasado 12 de noviembre de 2022.

El hallazgo lo confirmó el director de bomberos (e) William Tovar, quien afirmó que aún no se sabe la identidad, sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que este cuerpo podría ser el de Velilla.

“Tras una nueva jornada de búsqueda, los Bomberos de Bogotá encontraron en el vehículo un cuerpo que presumimos puede ser del señor Javier Velilla. Esperamos que las autoridades forenses nos den confirmación. A doña Angela y su familia, una vez más mi abrazo de fortaleza, cariño y solidaridad”, agregó la alcaldesa.

Revelan identidad de mujer asesinada y abandonada en una maleta

El pasado 29 de mayo, una mujer fue asesinada y abandonada en una maleta debajo de un puente peatonal en la localidad de Ciudad Bolívar. Y el pasado 22 de junio las autoridades revelaron la identidad de la víctima de feminicidio.

Su nombre era Angélica Sucre, una joven venezolana de 19 años quien llevaba varios meses viviendo en Bogotá, junto a su hija.

“Lo que se puede decir es que la víctima fue identificada como una joven de 19 años, y este momento aún siguen las investigaciones para lograr la captura de la persona que causó la muerte de esta mujer”, precisó el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá.

Según el reporte de las autoridades, la mujer fue hallada vestida y con signos de violencia. Y el reporte de Medicina Legal indica que la víctima habría sido asesinada bajo la modalidad de asfixia mecánica. Además, el cuerpo contaba con signos de maltrato físico y varios golpes con objetos contundentes en distintas partes de su cuerpo.

Cabe recordar, que la Fiscalía reveló que del primero de enero al 10 de mayo de 2023, se ha reportado el hallazgo de 11 cuerpos con signos de violencia abandonados en vías o espacios públicos de Bogotá.

De estos, siete estaban envueltos en sabanas, colchones y otros materiales, y tres fueron hallados en Kennedy, otros tres en Bosa y uno en Engativá. Otros tres cuerpos fueron abandonados en ríos de la ciudad, dos de esos en la localidad de Tunjuelito y uno en Rafael Uribe Uribe.