Desde el pasado 28 de abril, las autoridades de Barranquilla se encuentran investigando la extraña muerte de María Alejandra Guerrero Montiel, una patrullera de la Policía que cayó al vacío de un edificio.

Una de las hipótesis que surgió del caso es que se trataría de un trastorno de sonambulismo. Al parecer, habría caminado en la oscuridad y habría caído del quinto piso del edificio donde ella vivía, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

Según un allegado a la patrullera, ella nunca había sufrido un episodio de estos, pues dormía en un camarote y jamás se reportó una situación parecida. “En la historia clínica no aparecen registros de eso”, recopiló El Heraldo.

¿Qué dijo el papá de la patrullera fallecida en Barranquilla?

José Damer Guerrero, padre de María Alejandra, reveló lo que dice el informe de Medicina Legal sobre la muerte de la patrullera en entrevista con Zona Cero. El hombre aseguró que el cuerpo tiene un hueco de entrada y uno de salida, al parecer, hecho con un arma cortopunzante.

(Vea también: Joven de 17 años asesinada por su pareja sentimental: la menor intentó pedir ayuda)

“Tengo en mi poder el dictamen preliminar de Medicina Legal que manifiesta que fue una muerte violenta. Presentó moretones en las muñecas, en las manos, una laceración de raspones en el brazo izquierdo“, dijo Guerrero en entrevista con el medio mencionado anteriormente.

A su vez, fue contundente al decir que su hija fue asesinada en el apartamento. “Tengo claro que ese fue un feminicidio, no fue más nada. A mi hija la mataron en ese apartamento y la lanzaron”, explicó.

Por otra parte, también fue enfático en decir que María Alejandra no se quitó la vida y no tenía ningún motivo para hacerlo. Además, señaló a Andrés Alfonso Castro, subintendente que estaba en el lugar de los hechos.

“No tenía ningún motivo para querer atentar contra su vida como lo quiere hacer ver la persona que estaba con ella. Dijo que se levantó sonámbula, ella nunca presentó esos signos, y mucho menos en la Escuela, donde estuvo por un año y durmió en un camarote en el segundo nivel”.

Incluso, expresó su desilusión con la demora que ha tenido la investigación de este caso. Desde el 28 de abril no se han tenido muchos avances sobre la causa de la muerte de María Alejandra. “No me siento decepcionado con la Institución, creería más bien que las personas que están a cargo en este momento no han sido lo suficientemente activas como para de pronto tomar el caso y que en sí se esclarezca, porque solamente hay dos personas involucradas en esto”, aseguró en dicho medio.

La pareja de María Alejandra contó que ambos estuvieron tomando licor y luego se fueron a dormir. Horas más tarde, dice que la vio en el balcón y ella se lanzó, a pesar de que él intentó salvarla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.