La Red conoció la denuncia del participante del concurso Mister Petite Colombia, que se inscribió por el departamento de Huila. En una entrevista, Villarreal señaló de los acosos al organizador del reinado, Jhon Bonilla, y aseguró:

El joven afirma que hizo el pago de ese dinero, en efectivo y por consignación, para la inscripción al certamen.

“Yo pagué aproximadamente medio millón de pesos para participar en dicho concurso. Empiezo una preparación de modelaje, de gimnasio y de expresión corporal en Bogotá. Esta pesadilla inicio cuando yo le manifiesto a él (Jhon Bonilla) que tengo muchas inconformidades de saber cómo sería el concurso porque yo no veía algo serio en lo que estaba pasando”.

Según el denunciante al darse cuenta de la desorganización del reinado masculino decidió desistir de participar; incluso, por eso, se sintió discriminado.

“Me dijo que me sintiera halagado y orgulloso de que él era la única persona, a nivel nacional en concursos de belleza masculina, que aceptaba gente con preferencias sexuales diferentes”.

El modelo también le dijo al programa que en diciembre pasado se retiró y, aunque, solicitó la devolución de su dinero, hasta el momento no lo ha recibido.

Sobre esas fuertes acusaciones, el organizador de Mister Petite —que se celebrará a finales de febrero— también habló con el programa de entretenimiento y manifestó:

“El joven me acusa de que lo acosé sexualmente, y yo respeto la orientación sexual de todo el mundo. Es sorprendente que hoy salga a la luz pública a decir alguien que yo lo acoso sexualmente. Y no es por demeritar al joven, pero aquí al certamen llegan unos manes con unos cuerpazos y unas caras; y unas viejas con unos cuerpazos y unas caras, para venir a enredarme yo con un muchachito de estos que es un flaquito, no. Me disculparán, no estoy diciendo que el muchacho está en las peores condiciones, pero para el certamen, lo que nos llega al certamen, no”.