Diana Carolina Guerra y María Camila Portela, esposa e hija de Adolfo Portela Rincones, miembro de la Seccional de Tránsito y Transporte Cesar (SETRA), expresaron su descontento y escepticismo sobre la versión oficial del fallecimiento del subintendente en la estación de Policía del corregimiento de Caracolí.

Portela Rincones presuntamente se quitó la vida después de un grave accidente de tránsito en la vía hacia Bosconia. Sin embargo, dicha versión es objeto de cuestionamientos por parte de la familia, que demanda una investigación más exhaustiva.

“Yo me encontraba durmiendo y escuché a mi mamá llorando, me levanto asustada y le pregunto: ¿Qué tiene?, me dice: Tu papá no me responde, algo le pasó”, contó María Camila Portela, hija del policía al poner en conocimiento que su padre era una persona que se comunicaba frecuentemente con su familia y siempre tenía como hábito escribirles a las 6 de la mañana.