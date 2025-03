Durante una entrevista con La W, el líder de la cartera de salud narró que hace unos meses se vio enfrentado con un poder extranjero, de manera inesperada, debido a una decisión que tomó el Gobierno en cuanto a la licencia del fármaco dolutegravir, el cual fue declarado de interés público en el país, dada su importancia en el tratamiento de los pacientes con VIH.

Aunque la medida fue celebrada en su momento, dada la ampliación en el acceso a este medicamento para grupos vulnerables en el país, como personas de escasos recursos y migrantes, a Guillermo Alfonso Jaramillo la medida le atrajo un encuentro incómodo con un funcionario del Reino Unido.

Según el ministro, que no brindó detalles más específicos, se trató de un reclamo, que se tornó en “amenaza”, por parte de un funcionario que manifestó su inconformidad, teniendo en cuenta que el medicamento afectado es producido por una importante farmacéutica en territorio británico.

Cabe destacar que aunque no hubo menciones directas, para no afectar el curso de las negociaciones, es de conocimiento público que el medicamento Tivicay (dolutegravir) es manufacturado por ViiV Healthcare, cuyo dueño mayoritario es GlaxoSmithKline (GSK), quien la creó en 2009 junto a Pfizer. En ese sentido, el ministro estaría rozándose con pesos pesados.

De acuerdo con Guillermo Alfonso Jaramillo, la decisión de establecer una licencia obligatoria para el citado medicamento ha traído considerables beneficios para los pacientes en Colombia. .“Con lo que nos costaba tratar a 40 personas antes, hoy podemos tratar a casi 40 veces más”, aseguró, subrayando que la medida beneficia a cerca de 200.000 personas.

Jaramillo destacó que este tipo de determinación ya se ha tomado con anterioridad en el contexto de la salud pública, con el interés de poder acceder a ciertas medicinas consideradas esenciales, más allá de los elevados requerimientos económicos que muchas veces exigen las grandes farmacéuticas.

“Alejandro Gaviria no fue capaz, se asustó. Lo llamaron de la embajada de Estados Unidos y se asustó porque entonces se iba a acabar el TLC. A mí también me asustaron aquí, pero no me dejé”, afirmó el minsalud, señalando a su antecesor en el cargo.