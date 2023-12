El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha visto envuelto en polémicas desde su llegada a la jefatura de esa cartera. El funcionario fue fuertemente cuestionado por sus dichos contra las vacunas para combatir a la COVID-19, cuando afirmó que la inoculación fue un gran experimento que hicieron contra los humanos.

Ahora, las críticas al ministro llegaron por cuenta de una supuesta falsificación a un título universitario. Un abogado llamado Edward Morrón hizo un hilo en X (antes Twitter) sobre una investigación en la que buscaba desmentir que Jaramillo tiene dos especializaciones en Suecia. Una en cirugía cardiovascular y otra en cirugía cardiovascular infantil, en la Universidad de Lund.

(Vea también: Petro también trinó sobre camas UCI en Bogotá; comentarios chocan con su ministro)

DENUNCIA CIUDADANA ⚠️ El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él NUNCA ESTUDIÓ en el país nórdico. Miremos con atención 👇: pic.twitter.com/n9KnJ9YMEN — Edward Morrón (@ejmorronb) December 12, 2023

Las dudas radican en que Jaramillo hizo ambos posgrados en la década de 1970 y en el país mencionado anteriormente. “¿Existía alguna academia de sueco en Colombia en los años 70?”, se pregunta Morrón, quien escribió un correo a la universidad para corroborar la información.

El abogado se sorprendió con la respuesta que le dieron desde la institución educativa: “No podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros. Además, el programa médico sueco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos”, dice el mensaje.

La respuesta de la universidad fue tajante: "No podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros. Además, el programa médico sueco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos". ¡Qué belleza! 🤣 pic.twitter.com/6UkscQ7bHx — Edward Morrón (@ejmorronb) December 12, 2023

Envió otro correo, esta vez para verificar la información que hay en la hoja de vida de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue criticado por Néstor Morales, a lo que le respondieron: “Lo comprendo. No es tan fácil. Tenga en cuenta que en Suecia la formación clínica de los médicos hacia la competencia especializada es responsabilidad de los proveedores de sanidad pública, es decir, los consejos comarcales, y no de las universidades. En consecuencia, no hay cursos en la facultad de medicina que conduzcan a un título de especialidad”.

Por último, pidió explicaciones en el Consejo Sueco de Salud y allí le respondieron que: “Le informamos que hemos presentado el nombre que nos ha facilitado, hemos buscado en nuestro registro y no figura como médico o especialista en Suecia. No podemos responder si ha estudiado en Suecia durante un periodo de su vida”.

(Lea también: Cómo se reclamarían los medicamentos por cambios en la reforma a la salud, según minsalud)

Ministro de Salud habló sobre sus títulos en Suecia

Jaramillo, en rueda de prensa, aclaró las acusaciones que se hicieron en su contra. Dijo que en 1995 se graduó de cirujano de tórax y de cirujano cardíaco, por la Máxima Autoridad de Salud en Suecia, un hospital. También remarcó que homologó los títulos en Icfes cuando llegó a Colombia.

“Nunca he mentido sobre mi vida personal, académica y profesional, la cual ha sido ampliamente escrutada y examinada tanto a nivel regional como nacional en el marco de mi conocida trayectoria política de más de cuarenta años”. Dijo Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro de #Salud @GA_Jaramillo presenta a la opinión pública las certificaciones que acreditan su formación académica y los relaciona de manera cronológica. Más info https://t.co/mUROyTjMWB pic.twitter.com/rmDyOJTPGN — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) December 13, 2023

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.