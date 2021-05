Inicialmente, el ministro consideró que el paro nacional ha sido utilizado “para desprestigiar al país” y que por eso ha tenido que salir en medios internacionales para “desvirtuar” informaciones “completamente falsas”.

“Hablan de una cantidad, de decenas de muertos y desaparecidos cuando en la práctica no es así”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció no saber quién está detrás del plan “orquestado” sobre el que habló: “No podría decirlo, tocaría preguntarle a la Interpol de Colombia, pero lo que uno siente como ciudadano y ministro de Justicia es que el ataque vino a nivel internacional por organizaciones criminales para deslegitimar a nuestro país”.

Y pese a no saber de dónde surge la supuesta campaña en contra del Estado colombiano que denunció, habló del objetivo que tienen quienes la estarían ejecutando.

“Están obstinados a como dé lugar en nombrar un gobierno de pensamiento distinto haciendo ese tipo de atrocidades”, apuntó sin dar más detalles.

Finalmente, negó que sean ciertas las cifras de muertos atribuidos a la fuerza policial durante las protestas, aunque avisó que este es un tema sobre el que no tiene plena seguridad.

“No me consta, pero lo que sí he podido leer y documentar es que muchos muertos no han sido consecuencia del paro, son hechos aislados por riñas callejeras, por intento de hurto y por otros sectores”, apuntó.

En video, las palabras de Wilson Ruiz, ministro de Justicia:

10 more confirmed dead in yesterday’s protests in #Colombia. But when I asked the Minister of Justice about the protesters killed by police so far, he said the deaths were actually the result of isolated incidents like street fights and robberies. @VICENews https://t.co/V6IfluXDnE pic.twitter.com/UxBMwD9z7K

— David Noriega (@drnoriega) May 29, 2021