green

En un comunicado, la compañía acepta que no le permitió el ingreso al hombre a su local del centro comercial Guacarí de Sincelejo, pero hace algunas precisiones.

En primer lugar, desmiente la versión del galeno, según la cual no miraron su cédula sino que le dijeron “las políticas del almacén eran diferentes y que no podía entrar”.

El comunicado sostiene que sí se le pidió la cédula, como parte del protocolo de bioseguridad que en esa ciudad incluye la medida de ‘pico y cédula’.

Miniso prosigue explicando justamente que ese último detalle es por el que le impidió la entrada, pues el último dígito del documento del médico era uno de los que no podía salir el pasado martes 9 de junio, día en que ocurrió el altercado.

Vergara también dijo que no le permitieron el ingreso “al decir” que es médico, aunque no aclaró por qué tuvo que declararlo. En ese sentido, la tienda sostiene que él iba vestido de civil y da a entender que no le impidieron la entrada porque lo reconocieran como doctor.

“Lamentamos que el señor Alejandro no haya podido ingresar a nuestra tienda. Sin embargo, aclaramos que esto se dio con base a la política de ‘Pico y Cédula’, y bajo ninguna circunstancia se trata de un caso de discriminación contra el personal de la salud. En Miniso todos son bienvenidos”, concluye el comunicado.