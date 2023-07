Ante el deplorable secuestro de la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y de sus dos hijos de ocho y seis años de edad, uno de los cuales tiene la condición de autista, por parte del frente ‘Domingo Laín’ del Eln, el país sigue a la espera de respuestas concretas por parte del Gobierno Nacional. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio una este viernes que no deja de ser sorprendente.

Iván Velásquez viajó a Buenaventura, en donde, ante el recrudecimiento de la violencia y la exposición abierta y tranquila de hombres fuertemente armados por las calles del importante puerto, encabeza un consejo de seguridad junto con el presidente Gustavo Petro. Pero antes de que llegara el mandatario, al ministro los periodistas le preguntaron por la suboficial plagiada.

“No tenemos la certeza dónde se encuentran”, fue lo primero que dijo Velásquez ante la inquietud sobre el secuestro de la uniformada y sus dos pequeños hijos que, de acuerdo con versiones periodísticas, ya habrían sido sacados por sus captores hacia Venezuela, en donde se mueven a sus anchas.

“Esperamos es que la delegación de[l Gobierno de] Colombia ha conversado con los del Eln en La Habana. La transmisión que ellos han hecho de la exigencia del Gobierno que sea liberada rápidamente junto con sus dos hijos sea atendida”, respondió el ministro a una pregunta de Caracol Radio. “Es además la mínima manifestación de buena voluntad de esa organización guerrillera”.

Agregó que “ya bastante desconfianza genera que el día anterior al inicio de la suspensión de operaciones ofensivas hayan realizado estos secuestros o hayan realizado también los asesinatos de los policías. Confiamos entonces en que esta sea una oportunidad para el Eln de demostrar su verdadera voluntad y libere hoy mismo a la sargento”.

Al ser preguntado por esa emisora si consideraba que quizá pudo haber una falla en el Ejército por la forma como la sargento debió desplazarse hacia Arauca, por el hecho de que ella se fue sola con sus dos hijos en un carro particular, y si eso no la ponía en un riesgo innecesario, Velásquez respondió:

“Aquí hay un exceso de confianza de parte de la sargento, lamentablemente”, dijo el ministro de Defensa, y después matizó: “Y es un llamado que también hacemos a todos los miembros de la fuerza pública: estamos en una situación en la que deben maximizar las precauciones”.

Era claro que la pregunta del medio estaba orientada a establecer si al Ejército también le cabía alguna responsabilidad por haber permitido que la suboficial se desplazara sola por una zona de orden público.

En cambio, Velásquez descalificó a los uniformados que se mueven “en estos desplazamientos individuales […] como si estuvieran en actividad turística en regiones en que hay graves condiciones de seguridad. Entonces, yo creo que sí hubo una ligereza de parte de la sargento”.

En el mismo escenario, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, dio otra perspectiva de la situación, incluso amonestando indirectamente al ministro Velásquez.

“Aquí no se trata de valorar si fue imprudente o no imprudente. Yo creo que nadie se imagina meterse en la boca del lobo deliberadamente para generarse un problema a él y a unos niños”, dijo Rueda. “Juzgar y valorar negativamente a una madre que está con sus hijos, eso no cabe aquí. La responsabilidad es del Eln que tiene que dejarla en pronta libertad a ella y a los niños”.