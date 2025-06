Tan pronto se conoció la noticia del atentado en contra del senador y también precandidato Miguel Uribe Turbay, Vicky Dávila ha sido una de las primeras en reaccionar y hacer presencia en la Fundación Santa Fe, en donde está internado en una UCI.

Aunque ha preferido guardar silencio en torno al estado de salud del joven político, Vicky Dávila sí ha estado muy activa en el lugar al que han llegado políticos y personas que siguen a Miguel Uribe.

Más allá de los hechos que rodean el atentado, una situación llamó mucho la atención esta tarde en la Fundación Santa Fe y fue la forma como salió custodiada, más de lo normal, la precandidata y exdirectora de la revista Semana.

Como se muestra en un video grabado y publicado por Pulzo, el equipo de escoltas de la periodista organizó una especie de anillo y la rodearon para que, prácticamente, nadie pudiera acercarse a ella, en los alrededores de esa institución hospitalaria.

Lee También

(Vea también: “Lo hice por plata y mi familia”: gritos (en video) de sicario que disparó a Miguel Uribe)

En medio de sus escoltas, Vicky Dávila lanzó un mensaje para sus contradictores y quienes la han criticado por estar ahí presente, viviendo de primera mano la situación de Miguel Uribe.

“No nos podemos dejar callar. Quieren que no estemos aquí, quieren que nos quedemos callados… pues no, no nos vamos a arrodillar ni por el carajo”, afirmó la precandidata.