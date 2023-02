Miguel Uribe Turbay radicó este lunes una demanda con la que busca tumbar la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, aprobada a mediados de noviembre por el Congreso. Este texto es fundamental para el gobierno, pues gran parte de su plan social se fundamenta en los recursos que entrarán por esta tributaria.

Para Uribe, dicho proyecto debe hundirse puesto que “hubo “cientos de abusos en su trámite”. Por eso, la demanda radicada busca la inexequibilidad total del proyecto, pues señala que el trámite está viciado por completo. En la argumentación de la demanda, el senador de oposición aseguró que se violaron los artículos 144, 147, 157 y 161 de la Constitución.

Según el senador, se violó el principio democrático puesto que no se dio a la posibilidad de los partidos representen a los electores, pues no se les tuvo en cuenta en las discusiones o se dedicaron a pupitrear buena parte del texto.

“Se utiliza de manera equivocada el procedimiento sin discutir el fondo de la normal”, expresó el senador, que señaló que se usó el procedimiento parlamentario, pero se aprovechó las figuras para “pupitrearlo” sin estudiar a profundidad del articulado.

Asimismo, Miguel Uribe comentó a este diario que se habría violado el principio de publicidad puesto que “no se dio el tiempo necesario par conocer los textos a consideración”. Frente a este tema, Uribe criticó que se radicaran los textos y de inmediato se diera la discusión, sin dar el tiempo suficiente para su estudio.

“No se dio el tiempo razonable para el debate. Es físicamente imposible que hayan leído toda la reforma antes de votarla. Se dio menos de día y medio para votarse desde que se radicó el texto”, agregó frente a la pronta radicación y debate en comisión y plenaria de los textos.

En este tema ahondó el demandante señalando que ya la Corte Constitucional ha dicho que no se puede tomar dentro del trámite a puerta cerrada. “La misma corte ha dicho que las reuniones no tienen validez para el debate de las leyes. La mayoría son reuniones a puerta cerrada, no reemplazan en el debate público”, concluyó el Senador.

Miguel Uribe entró a comparar el trámite de la primera tributaria de Iván Duque con este texto y aseguró que tenía muchos menos vicios en su trámite y aún así se hundió por determinación: “Por mucho menos se declaró inexequible la ley de financiamiento de 2018″.