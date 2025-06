Luego del atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrido el pasado 9 de junio, el director de la Unidad Nacional de Protección dio detalles sobre el esquema de seguridad que tenía el precandidato el día que fue atacado. El funcionario aseguró que el senador tuvo una reducción de escoltas por una situación de cambio de turno y que, supuestamente, no aceptó un reemplazo con otros escoltas.

Augusto Rodríguez explicó que una de las dificultades que hubo con el esquema para Uribe Turbay radicó en un tema de distribución de horarios y descansos de los miembros de su esquema de seguridad. El funcionario argumentó que los escoltas estuvieron con Uribe hasta las 3 de la mañana, antes del atentado. Por ello, fue necesario que algunos de ellos terminaran de prestar sus servicios.

El director de la UNP añadió en la cadena radial que el servicio de escoltas se volvió a pedir sobre las 2 de la tarde del día del atentado, precisamente para el evento en el que el congresista fue atacado con arma de fuego. El inconveniente se dio porque algunos de los miembros de la seguridad tuvieron que redoblar turno, por lo que el esquema debió modificarse.

Como alternativa, según dio a entender Rodríguez, el número de escoltas presentes se redujo porque a Miguel Uribe le ofrecieron unos escoltas de reemplazo, pero él se negó a recibirlos. El funcionario aseguró que el congresista tuvo una negativa frente a esta opción al no conocer a los reemplazos.

“Además, hay una situación que debilitó el número de personas: el doctor Miguel Uribe no aceptó las personas que tienen que ser los relevos, por no estar pensando en que la empresa que envía escoltas le tiene que estar enviando personas que no conoce… Decía: ‘no, yo prefiero que haya uno menos mientras que descansa, pero no acepto que me lo reemplacen por otro, porque no sé quién va a venir'”, aseguró Augusto Rodríguez en W Radio.