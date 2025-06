En la tarde de este lunes 9 de junio, el presidente Gustavo Petro encendió las alarmas al revelar detalles inquietantes sobre el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado en Fontibón.

De acuerdo con el mandatario, el esquema de protección del senador, manejado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue reducido de manera extraña de siete a tres personas el mismo día del ataque. Este hecho despierta sospechas y el presidente pidió una investigación a fondo para determinar por qué se tomó esa decisión.

Acá, la publicación de Gustavo Petro:

Es mi responsabilidad, brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno, hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes.

No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2025