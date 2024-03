Una decisión importante tomó un juez que repercute en Migración Colombia, luego de ordenar que no es necesaria la autorización escrita del padre que esté en el Registro de Deudores Morosos de Alimentos (Redam).

Esta decisión desbloquea los viajes de miles de menores colombianos que no podían emigrar al no contar con el documento de aprobación de su progenitor que no cumplía con la cuota para su manutención, como lo explica la Agencia de Periodismo Investigativo (API).

La medida se tomó luego de que el pasado 29 de febrero, el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó a Migración Colombia actualizar las políticas frente al uso y consulta del Redam para no exigir permisos de salida otorgados por padres o madres que estén reportados como deudor de alimentos, según informa Blooomberg.

Aunque la orden es reciente, la disposición ya había sido plasmada en la Ley 2097 del julio de 2021, la cual dio origen al Redam. De hecho, una de las consecuencias para los padres deudores señala que no podrán salir del país y efectuar trámites migratorios hasta que no salden la cuota con sus hijos, de acuerdo con el portal económico.

Pese a que las medidas ya están establecidas, un reciente caso expuesto por la API de una madre colombiana que pidió que dejaran salir a su hija, cuyo padre aparece como moroso en la Redam, evidenció que el Estado ha ignorado la ley y les impide viajar a los menores.

De hecho, la decisión del juzgado se produjo por una contestación que hizo Migración Colombia, luego de impedir la salida de una menor del país. “Nosotros nos regimos por nuestras políticas y leyes internas”, dijo la entidad, lo que derivó en la orden del juez.

