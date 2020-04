Bajo el hashtag #ConversacionesDeDíasImpares, varios ciudadanos han aprovechado para volver tendencia las divertidas, y hasta extrañas, preguntas que hacen los hombres por estos días cuando se acercan a los supermercados o negocios a comprar los que les encargan sus familiares.

Incluso, en esa red social se comparten videos en los que se aprecia al género masculino con hojas de papel en la mano buscando los productos que están allí anotados.

Cabe recordar que recientemente Fenalco Bogotá hizo una radiografía del tiempo que gastan mujeres y hombres haciendo compras de mercado en la ciudad, a propósito de los primeros días de la medida impuesta por la Alcaldía Mayor.

Pero, además, llama la atención que sobre estos memes, los mismos hombres reconocen que muchos de ellos no saben diferenciar entre un producto u otro, no tenían ni idea que existen distintas clases de verduras, legumbres o granos; incluso, desconocen en cuáles sitios de comercio deben comprar cada cosa.

A continuación, los comentarios y memes más divertidos que dejó el hashtag que se hizo viral en las últimas horas:

– Veci, esa fruta amarilla

– ¿Maracuyá?

– No, como ovalada

– ¿Curuba?

– Que es como grande

– ¿Melón?

– No tanto

– ¿Hawaiana?

– De unas esquinas…

– ¿Pitaya?

– No, con C

– ¿Carambolo?

– De pepitas

– ¿Granadilla?

– Como ácida

– ¿Lulo?

Deme un Frutiño#ConversacionesDeDiasImpares

— Carisma Verde (@carismaverde) April 13, 2020