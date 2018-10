La protesta de los médicos de la clínica Jorge Piñeros Corpas, ubicada en la calle 104 con Autopista Norte en Bogotá, afectó principalmente a los pacientes que llegaban de urgencias, pues los tuvieron que trasladar a otros centros de salud, informó Blu Radio.

La doctora Paola Ospina, médica general del hospital, dialogó con la emisora sobre esta situación y dijo que ni siquiera pueden recibir atención médica por falta de plata: “Ni Medimás, ni Esimed nos dan la cara. Muchos de mis compañeros no han ido a trabajar porque ya no tienen dinero para hacerlo”.

“Todos tenemos muchas deudas y uno no trabaja por placer”, agregó Ospina al medio.

En un video compartido por Caracol Radio, hablaron algunos de los pacientes quienes contaron su experiencia al llegar a la clínica y encontrarse con la huelga. Además, uno de los empleados declaró que esta situación se debe a que no han sido escuchados.

“La Secretaría de Salud no hace nada, la Superintendencia de Salud no hace nada; lo único que dicen es que pongamos la queja por escrito y que ellos no la responden. Se han llamado a todos los entes porque esto es un riesgo para nosotros”, dijo el trabajador a esta emisora.

#Bogotá | "¡Nos tienen aguantando hambre! Exigimos que paguen": el panorama de los médicos con el Clínica Corpas —> https://t.co/8D15ICTsK7 pic.twitter.com/QoBEZtshnj — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 14, 2018

Para el martes 16 de octubre los médicos de esta clínica harán un plantón frente a las instalaciones para exigir sus pagos, según Blu Radio.