Ir a ese punto del municipio cercano a Medellín se ha convertido en un verdadero desafío para conductores y motociclistas. El empinado tramo se vuelve casi imposible de subir, especialmente cuando las condiciones climáticas son adversas.

La batalla de los conductores de motos y carros para ganarle al agua, el lodo y el asfalto húmedo dificulta el agarre de los vehículos, creando situaciones complicadas para los osados aventureros que intentan escalar la pendiente.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo los carros, incluso los de gran potencia, tienen problemas para ascender. En algunos clips se observa cómo algunos vehículos deben desistir después de varios intentos o se dejan rodar para intentarlo nuevamente.

Los residentes de la zona también comentan que los accidentes son comunes y los daños a motocicletas y carros no son raros. Este tramo de Sabaneta es tan conocido por su dificultad que muchos domiciliarios prefieren sacarle el cuerpo a los pedidos, decir “yo por allá no voy”, con tal de no arriesgarse a subir.

Los pocos que se atreven suelen dejar sus vehículos en la parte baja de la loma y completar el recorrido caminando. Algunos videos muestran incluso cómo camiones y vehículos grandes, que deberían tener suficiente potencia, se quedan atascados, con las llantas traseras en el aire.

Los testimonios de los usuarios en redes sociales corroboran las dificultades que se enfrentan al intentar subir la loma. Muchos coinciden en que, durante la lluvia, la situación empeora. Otros comentan que la carretera fue mal planificada y no tiene las condiciones adecuadas para el tipo de pendiente que presenta, lo que ha provocado que incluso vehículos pesados tengan que devolver su ruta.

