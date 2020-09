La revista estadounidense, con más de 40 años de experiencia en recomendación de destinos turísticos para jubilarse, viajar e invertir, se fajó en la descripción que hizo de Medellín.

“La naturaleza amigable de los lugareños en Medellín hace que la experiencia sea rica. A pesar de ser una gran ciudad, tiene la vibra de una ciudad más pequeña y amigable, que te hace sentir parte de una comunidad y mentalmente es mejor para ti también. Te hace sentir como en casa”, describió esa publicación acerca de la urbe.

Esa revista destaca puntos clave como la amabilidad de los paisas, el bajo costo de vida en comparación con las ciudades estadounidenses, la buena atención médica y el incremento de la seguridad en esa zona y en el resto del país.

Solamente Portugal (Lisboa y Oporto), Ciudad de Panamá, San José (Costa Rica) y Cancún (México) se posicionaron por encima de Medellín en el listado que midió a ciudades de los 5 continentes.

Esta es la información de visas para jubilados extranjeros que quieran irse a vivir a la capital de Antioquia (u otra ciudad de Colombia), publicada por International Living:

Is Colombia on your radar? If so, here is information on Visas and Residency in Colombia https://t.co/yum4M6ViGU pic.twitter.com/jYNHOpkr9w

— International Living (@inliving) September 2, 2020