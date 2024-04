Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Las ‘madame’ de los gringos, dos mujeres que no superan los 20 años, son el objetivo de la Policía de Colombia y de la agencia HSI de los Estados Unidos. A las jóvenes las señalan de reclutar menores de 13 años de edad en los colegios de Medellín para ofrecerlas a los extranjeros.

Estas mujeres se dirigen hasta los barrios más humildes de la capital de Antioquia para buscar niñas, ofrecerles plata y entregarlas a depredadores.

(Vea también: Sellan casa de arriendo turístico donde encontraron a estadounidense con menor de 15 años)

El director de protección de la Policía Nacional, el coronel Juan Pablo Cubides, informó que “en la ciudad de Medellín hay grupos organizados identificados en el Parque Lleras, en el barrio El Poblado y en diferentes zonas que se encargan de la distribución de la droga, del tráfico de personas y del tráfico de armas en estos lugares”.

Además, el coronel dijo que las ‘madame’ de los gringos son reclutadoras de menores que “aprovechan para poder participar en estas organizaciones”.

Existe preocupación por parte de las autoridades que combaten, junto con organismos internacionales como HSI, a estos delincuentes, ya que las familias, al parecer, no están prestando la suficiente atención a sus hijos.

(Lea también: Niña de 13 años abusada en Medellín fue clave para la captura de alias Stéfano en Miami)

El coronel Cubides entregó un mensaje para que las familias estén al tanto de lo que pasa con los más pequeños: “Es importante decirles a nuestras adolescentes que siempre hemos tenido necesidades todos de niños. Sin embargo, no todo vale. Hay que saber decir no y saber tener muy claro que la línea entre lo bueno y lo malo hay que tenerla muy identificada. Por eso la protección y la prevención es fundamental y las familias aquí tienen una responsabilidad muy grande. Si no la asumen, también pueden entrar a tener sanciones de tipo penal”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.