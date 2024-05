Por: Q'HUBO MEDELLÍN

La última vez que la madre de Dairon de Jesús Serna lo vio con vida, fue la noche del pasado viernes, antes de dormir.

En la mañana del sábado la mujer despertó y en vista que su hijo de 30 años no se había levantado, fue a su habitación para ver qué había ocurrido y lo encontró en el suelo, sin signos vitales y con sangre en la boca.

La mujer se comunicó con las autoridades, las cuales llegaron esa mañana hasta la vivienda, ubicada en la carrera 110A con la calle 29, barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín.

Luego de revisar el cuerpo, el médico no certificó las causas del deceso. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantó la inspección judicial y no pudo determinar las causas, puesto que el cuerpo no presentaba aparentes señales de violencia. Será en Medicina Legal donde establezcan de qué murió Dairon de Jesús.

