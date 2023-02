La madre le contó a Noticias Caracol que, a pesar de que halló a su hijo mucho tiempo después de que no supo nada de él, se chocó con una complicada realidad en Medellín.

“Nada qué ver, es otra persona, Nahuel tiene vida y ahora no. Está consumido porque la droga consume, la droga te va matando de a poquito y el alma. Le gustaba cocinar, vender en Argentina, hacer deporte, es muy deportista”, aseguró Leticia Nohemí Martino.

Lo cierto es que, como indicó Érika Zapata en el informe, la mujer “hasta vendió lo que no tenía” para desplazarse desde ese país en la búsqueda de Nahuel Tabaré, por quien ahora pide apoyo.

La mujer encontró a su hijo gracias al respaldo de la Policía en Medellín, pero sabe que de no haber tomado esa iniciativa es probable que el problema persistiera para el hombre de 28 años.

“Si yo no vengo acá a buscarlo y me preocupo para salvarlo, nadie va a venir y creo que no me equivoqué porque él nunca me iba a llamar, nunca me iba a decir ‘me pasa esto’, aunque esté mal, de ninguna manera”, aseguró Martino.