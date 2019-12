green

El exmiembro del programa ‘En la jugada’ dijo que no conoce a ciencia cierta la razón de su salida, pero lo que sí quedó claro con la pequeña discusión es que no se la llevaba nada bien con Vélez.

Y es que el humorista, que suele despacharse contra el Gobierno y el uribismo en su programa ‘La tele letal’, limitaba al máximo sus puntillosas opiniones políticas como panelista de La FM.

El cruce sucedió en Twitter, donde el también padre de Luis Carlos Vélez, justamente director del programa de la mañana de La FM, hace comentarios esporádicos sobre la situación del país.

Este miércoles volvió a hacerlo, ironizando con que a los promotores del paro nacional les faltó pedir un cupo para un equipo de fútbol de las Farc y declararlo campeón sin jugar. Fue a estos comentarios que Martín de Francisco respondió.

“Señor Vélez, ¿usted qué puede decirle a la CPI y a Europa que monitorearon, vigilaron y calificaron el proceso como el más completo de todos los que ha habido en el mundo? Los resultados se están viendo con la JEP. Es hora de enfrentar la verdad”, escribió primero el periodista.

Señor Vélez, usted qué puede decirle a la CPI y a Europa que monitorearon, vigilaron y calificaron el proceso como el más completo de todos los que ha habido en el mundo? Los resultados se están viendo con la @JEP_Colombia. Es hora de enfrentar la verdad. https://t.co/iR9vDBEYI3 — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) December 18, 2019

Luego lo volvió a interpelar, tildándolo de uribista:

Señor @velezfutbol, pero si ustedes los uribistas aseguraban que se les había entregado el país a las FARC, precisamente las urnas demostraron lo contrario. — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) December 18, 2019

Vélez no se quedó callado y, aunque no mencionó a nadie en su respuesta, dijo que no está afiliado a ningún partido político: