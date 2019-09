La vicepresidenta, en entrevista con Blu Radio, dijo que el hecho que haya trabajado con el empresario fundador del Grupo Aval, propietaria de la filial Corficolombiana que está involucrada en el escándalo de corrupción con la constructora, no es razón para declararse impedida, como lo dice Jorge Robledo, puesto que eso sucedió hace décadas.

“Es vergonzoso que haya congresistas como el senador Robledo, que no tienen jamás propuestas, que no tienen proyectos de ley, que no hace realmente nada que contribuya a que este país crezca, genere empleos, lo único que hace es atar al sistema. […] Ahora la emprendió contra mí porque, evidentemente, trabajé con el doctor Luis Carlos Sarmiento, hace muchos años, y de él, como de todos los que han sido jefes míos, he tenido amistad, y eso no es ningún pecado, ni ningún delito”, manifestó.