Furiosa y salida de casillas, así reaccionó la procuradora general, Margarita Cabello, a la carta de 24 páginas que le envió el presidente Gustavo Petro en el que le da argumentos de por qué decidió desacatar la decisión del ente de control de suspender por tres meses al alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez, por irregularidades contractuales y una investigación por corrupción.

“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo del Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades. La corrupción en Colombia sobrepasa los límites del mundo entero”, expresó Margarita Cabello en un comunicado.

La advertencia de la procuradora fue mucho más allá y hasta se metió con el proceso electoral que se está dando en el país con miras a las elecciones de octubre y que ya ha despegado con la inscripción de candidatos.

“Me preocupa, que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y de democracia, y darle a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados en estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional”, añadió.

661478371 Oficio Radicado P… by Fabian Ramirez

Petro, que en teoría debería expedir un decreto designando un encargado para dicho municipio, porque es una ciudad capital, desconoció la decisión de la Procuraduría argumentando que ese organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio, según lo que dice el mandatario en la carta.