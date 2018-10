En las marchas participarán estudiantes y profesores de 32 universidades públicas, que exigen recursos para financiar la educación pública en el país, pues el déficit se calcula en 18,2 billones de pesos para el funcionamiento, operación y mantenimiento que garanticen no solo la cobertura, sino también la calidad académica.

Las marchas, que se originarán en diferentes puntos, buscan llegar, en Bogotá, a la Plaza de Bolívar, a las 11:00 a.m.; en Medellín, al Parque de Los Deseos, a las 2:00 p.m.; en Barranquilla, a la Plaza de la Paz, a las 11:00 a.m.; en Cartagena, a la Plaza de la Aduana, a las 5:00 p.m.; en Bucaramanga, a la Plaza Luis Carlos Galán, a las 9:00 a.m., y en Cali, a la Gobernación del Valle, a las 11:00 a.m.

En ciudades intermedias como Manizales, la marcha comenzará a las 3:00 p.m. y recorrerá toda la avenida principal desde el sector de El Cable hasta la Plaza de Bolívar. En Pereira, la manifestación saldrá a las 11:00 a.m. desde los parqueaderos de la Universidad Tecnológica de Pereira, tomará la calle 17 para conectarse con el viaducto César Gaviria, llegará a la Carrera séptima y finalizará en la Plaza de Bolívar.

Cabe recordar que en todas las universidades públicas del país hay unos 650.000 estudiantes matriculados, lo que da una idea de la dimensión de las exigencias. Si bien representantes de estudiantes participaron en la plenaria del Senado este martes para solicitar más recursos para estas instituciones en el país, recibieron un portazo por parte del presidente de esa corporación, Ernesto Macías, que les cerró el micrófono.

En la capital, las marchas comenzarán a las 8:00 a.m., en los tres sitios más emblemáticos de la educación pública: la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital. Las vías por donde marcharán los jóvenes son la Caracas, El Dorado (o calle 26), la Carrera Séptima, la NQS (o Carrera 30), la Jiménez (o Calle 13) y la Circunvalar.

Los recorridos serán: