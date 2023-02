Para este martes se tenían programadas diferentes movilizaciones en algunas ciudades del país, las cuales fueron convocadas por el presidente Gustavo Petro para que se mostrara un apoyo a las reformas que se han impulsado desde su Gobierno.

(Vea también: 🔴 Cómo van las marchas en Bogotá hoy EN VIVO: movilidad y dónde afectan Transmilenio)

Las marchas se nombraron ‘El gran diálogo social’ y se espera que en los puntos de concentración se transmita el discurso que el presidente hará esta tarde desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

En redes sociales se han compartido varios videos que muestran cómo avanzan las movilizaciones en las principales ciudades de Colombia, donde activistas y líderes sociales expresan su respaldo a las políticas del mandatario.

Entregan bono de apoyo a Gustavo Petro por $ 30.000

Una de las imágenes que despertó controversia en redes muestra una larga fila de ciudadanos en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde estarían reclamando un “bono” por asistir a las movilizaciones, según informó Caracol Radio.

Asistentes a la concentración de apoyo al presidente, Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de #Tunja recibiendo “bono de apoyo” por $30.000 pic.twitter.com/c0pqIb8QKc — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 14, 2023

De acuerdo con la emisora, el incentivo es de 30.000 pesos y es denominado como ‘bono de apoyo’. En el video se ve cómo algunas personas toman algunos datos de quienes lo reciben y anotan sus nombres en un listado.

Aunque no se logra apreciar exactamente qué mensaje tiene el bono, se ve que es una hoja de papel en la que estaría escrito el valor del mismo. No obstante, la cadena radial no detalla qué personas pueden reclamarlo y en qué puede ser utilizado.