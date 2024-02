Un caso de no creer se presentó en un acuario de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde una mantarraya a la que llaman Charlotte ha quedado embarazada, pero lo curioso es que en el lugar donde se encuentra está sola sin compañía de un macho.

Biólogos y veterinarios del Aquarium & Shark Lab en Hendersonville notaron en el animal una hinchazón, por lo que llegaron a creer que estaba enferma con cáncer. Luego de observar a la mantarraya, el equipo veterinario le realizó una ecografía y descubrieron que en realidad estaba embarazada y tendría varias crías.

Por lo tanto, al realizar la ecografía se dieron cuenta de la formación de huevos, pero lo que tiene confundidos a los veterinarios es que la mantarraya permanece sola en su acuario.

Sin embargo, esto ha llevado a los biólogos a dar algunas posibles explicaciones, una de ellas se trataría de un proceso conocido como partenogénesis. Según se da cuando los óvulos se desarrollan por sí solos sin fertilización, creando un clon de la madre, pero son muy pocos los casos conocidos sobre este proceso.

Mientras tanto, otra de las hipótesis que posiblemente pudo haber ocurrido para que la mantarraya quedara embarazada. El personal del acuario indicó que el pasado mes de julio del año anterior, en el mismo acuario colocaron a un tiburón de un año, por lo que creen que posiblemente este habría preñado a la mantarraya.

“A mediados de julio de 2023, trasladamos dos machos de pintarrojas (una especie de tiburón) de manchas blancas de un año a ese tanque. No pudimos encontrar nada definitivo sobre su tasa de maduración, por lo que no pensamos que habría ningún problema”, señalaron desde Aquarium & Shark Lab.

Finalmente, indicaron que cuando las crías nazcan, se les realizará una prueba de ADN para determinar si son una raza mixta o clones de su madre.

