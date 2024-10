Por: LA PATRIA

El denunciante expresó que un agente lo abordó, luego de que se quedó en reserva en La Leonora. “La arrastré hasta el sector de Las Palmas [Manizales], luego de tanquear encendí el vehículo y de repente me aborda este guarda de tránsito”.

“Sorpresivamente, de manera vulgar y grosera, como se ve en el video, me decía que debía bajarme. Mis papeles están en regla, con excepción de la técnico-mecánica, que venció hace aproximadamente 1 mes. No es la manera de requerir a un ciudadano”

“Me causó daños físicos, rasguños y algún moretón por el forcejeo. Me dañó las dos direccionales traseras, me golpeó el tanque y me torció la base del espejo”.

“Su reacción fue violenta y brusca, justificando que nosotros los motociclistas siempre nos damos a la fuga. No estaban en ningún retén, su trato fue patán”.

“La moto tiene seguro, tengo pase, solo estaba carente de técnico-mecánica, debía ir a estudiar. Si fuese un retén legal, no estaría publicando, mucho menos denunciando, no estoy diciendo que sea bien hecho andar sin tecno. La denuncia es hacia el servidor público, hacia el procedimiento, por daño en bien ajeno, lesiones personales. Este lunes interpondré la queja”.

La Secretaría de Movilidad respondió

“Es de anotar que el agente de tránsito en principio requirió al ciudadano tras percatarse de que tenía la revisión técnico-mecánica vencida de la motocicleta, por lo que según lo ordena la ley, debía ser inmovilizado el vehículo y es ahí donde se registró el incidente”.

“En relación con el forcejeo ocurrido, se ha determinado abrir una investigación administrativa de oficio para garantizar un proceso justo y transparente”.

“Como parte de este procedimiento, se citará al conductor de la motocicleta para que pueda exponer su versión de los hechos dentro del debido proceso, en cumplimiento de las normativas que rigen este tipo de situaciones”.

“Es importante mencionar que, según la valoración inicial realizada por el agente en el lugar de los hechos, se observó que el conductor de la motocicleta mostró una actitud de resistencia hacia el procedimiento en curso”.

“Además, el agente reportó indicios de que el ciudadano tenía la intención de emprender la huida. Estos factores justifican la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido y, de ser necesario, tomar las medidas correctivas correspondientes. La intención es asegurar que todos los hechos sean analizados objetivamente y que las actuaciones se lleven a cabo con la mayor transparencia posible”.

La semana pasada, un motociclista agredió a 3 agentes de tránsito, por el sector de Moliendo Café, cuando fue multado por una infracción. A dos les pegó con el casco y al otro le afectó un dedo.

Así mismo, a las 11:30 de la noche del viernes, otro conductor, por evadir un retén cerca de la entrada al barrio La Daniela, se accidentó al chocar contra otra moto. Está delicado.

