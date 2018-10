La historia, revelada y recopilada por Noticias Caracol, empieza cuando Gabriel Andrade, hijo del magistrado desaparecido en la toma del Palacio de Justicia en 1985, se entera gracias a un video de archivo que su padre salió vivo del Palacio aquel 6 de noviembre.

En una sala de edición en donde se hizo ‘zoom’ a las imágenes grabadas por Programar Televisión, Andrade constató que una de las personas que salen del Palacio caminando por su propia cuenta, sano y salvo, era su padre.

“Ese es mi papá, ya yo no tengo duda”, dijo Gabriel, que no contuvo las lágrimas cuando asimiló la noticia. Su padre entonces no fue una de las víctimas al interior del recinto, sino uno de los muchos desaparecidos que engrosaron el número de torturados y de los que todavía no hay claridad sobre su muerte.

“Son dos segundos de felicidad por 33 [años] de pavor” expresó Gabriel ante las cámaras de Noticias caracol, y agregó que le duele ver que su papá salió en medio de militares y se desapareció.

Según Eduardo Carreño, abogado de la familia, hasta el momento no hay quién responda a pesar de las evidencias históricas del caso. “¿Quién responde en la Casa del Florero si ahí estaba el coronel Sánchez Rubiano y su equipo de inteligencia, estaba Iván Ramírez y su equipo de contrainteligencia, y ahí estaba la Policía y el Ejército directamente, en cabeza de Arias Cabrales y del señor general Mallarino?”, aseguró el jurista.

Hace tres años la familia Andrade supo, tras una exhumación, que la persona que llevaban más de tres décadas velando en un cementerio de Barranquilla, no era Julio César sino los restos de otro desaparecido, identificado como Jaime Beltrán, un empleado de la cafetería del Palacio de Justicia.

La incertidumbre de qué pasó entonces con el magistrado Julio César Andrade tuvo una breve luz en este 2018, en medio de una pesquisa familiar convertida, tal vez, en un proyecto de vida.

