La antesala de la Feria de Las Flores 2024 fue bastante atípica para la silletera Gloria Estela Soto Grajales, distante de la alegría, el entusiasmo y la motivación de otras ediciones.

Su hijo, Davinson Gallego Soto, quien desde hace alrededor de 5 años se había alejado del hogar, inducido por las malas amistades y la droga, desapareció por completo desde comienzos de junio de este año.

Tras un altercado con un habitante de Santa Elena, el joven, que el 24 de agosto habría cumplido sus 26 años, se refugió en el bosque y no se volvió a saber de él.

Desde ese momento comenzó su búsqueda día a día, con la esperanza de encontrarlo pronto.

Le dedicó la silleta

Al ver que no aparecía y que se acercaba el Desfile de Silleteros, en el que lleva 37 años participando, ella decidió cambiar el diseño que tenía planeado desde varios meses atrás, para hacer uno relacionado con la búsqueda de su hijo y también como homenaje a otros desaparecidos.

Así las cosas, toda la familia se unió en pos de la silleta, con la que además se pretendía hacer más visible la búsqueda.

Los días previos al Desfile y la Noche Silletera no fue como otros años: “Yo tengo una finca silletera, pero no tuve fuerzas para abrirle al público, para que me vieran armar la silleta”.

Finalmente, en el recorrido por las calles de Medellín, el 11 de agosto le rindió un homenaje, quizá presintiendo lo que venía.

Triste desenlace

Al ver que no aparecía, el lunes anterior alrededor de 100 habitantes de Santa Elena se unieron para armar una jornada de búsqueda.

Tristemente, lo encontraron muerto y su madre estaba a la espera de que se lo entregaran en Medicina Legal para darle cristiana sepultura. El hecho es materia de investigación.

