Saleh fue detenido junto con otra persona el pasado 22 de febrero en un establecimiento público en San José de Cúcuta, y en un video que circula en redes sociales se observa que forcejea para que los policías no lo suban a una patrulla.

La Policía confirmó en un breve comunicado que Gómez Saleh “fue requerido” en medio de un “procedimiento de rutina”, y que lo trasladaron a “una unidad policial” y de allí “continuó con sus actividades”.

En diálogo con Blu Radio, Saleh dijo que ante el temor de ser deportado llamó a la senadora María Fernanda Cabal y a otros políticos para que lo ayudaran.

“No solo llamé a la senadora Cabal, también a la Dirección de Migración, a Cancillería, a la Vicepresidencia, al senador Juan David Vélez, a los concejales de Cúcuta. Además, mis acompañantes son dirigentes del Centro Democrático, ¿cómo no los iba a llamar?, ¿cómo no van ellos a mediar y defender mi vida cuando todo indicaba que me iban a entregar en el puente Simón Bolívar?”, dijo el activista en la emisora.