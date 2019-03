Bernal concedió una entrevista para el programa ‘José Vicente Hoy’, donde afirmó que se vendría una “guerra regional” con Colombia en caso de que ocurra una intervención militar en su país.

“Por la patria hay que entregar todo, incluso la vida si es necesario. Ayer me vine de la frontera más convencido de que aquí no van a derrocar esta revolución. Y si en el supuesto, esa locura llegara a ocurrir, será una guerra regional, no será una guerra de Venezuela. Colombia sentirá lo que es una guerra, porque una guerra contra Venezuela será una guerra en territorio colombiano”, dijo el líder chavista.