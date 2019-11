Él pensaba que era un error hasta que la insistencia lo llevó a comunicarse con el banco Davivienda, el cual le informó que estaba atrasado en sus cuotas por un crédito de 10 millones de pesos.

También dijo que le explicaron que alguien solicitó el dinero usando sus datos en una aplicació, pero lo que sorprende, señala, es que en efecto le hubieran desembolsado el dinero “sin pedirle otra autenticación o garantía”.

Alguien con mis datos abrió un crédito móvil en @Davivienda simplemente entrando a una aplicación. Lo que me parece increíble es desembolsen solo porque alguien ingrese datos de mi cédula sin pedirle otra autenticación o garantía.

Posteriormente, Noguera contó que la solución que le habían dado era interponer una denuncia, pero bromeó con que, después de lo sucedido, lo que le preocupa es que le “pidieron fotocopia de la cédula al 150 %”.

Ya se comunicaron conmigo de @Davivienda , tengo que hacer la denuncia en la fiscalía y lo que más me preocupa de todo el procedimiento es que me pidieron fotocopia de la cédula al 150%.

Otros usuarios aprovecharon para denunciar que les había pasado lo mismo con otros bancos:

Pero también con compañías de telefonía celular:

Inicialmente trataron de hacerme ir a la Fiscalía, según COMCEL yo tenía que mostrar que "me habían hecho" un fraude. Pero, no señores. el fraude lo aprobó y se lo hicieron a COMCEL. Eran varios millones. Ellos suelen abusar con su manera de cobrar.

Me paso con @Tigo_Colombia y @ClaroColombia hasta en datacredito aparezco por culpa de ellos y hasta el sol de hoy no me han solucionado nada. Como abren planes sin corroborar firmas y huellas?? El colmo!!

