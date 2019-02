Desde el partido de la U, que fue el primero en reunirse con el presidente Iván Duque para consolidar el llamado Pacto por Colombia, enviaron una carta pidiéndole al Gobierno Nacional que sancionen la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue aprobada hace 7 meses en el Congreso.

Los senadores aseguran que el trámite para tener la firma del Jefe de Estado y entrar en vigencia no debía durar más de una semana e interpretan “como una maniobra dilatoria” el hecho de que Macías no dé razón de la ley, que es parte de la implementación de los acuerdos de paz.

Ley JEP lleva casi 2 meses en manos de @ernestomaciast . Firmarla dura 2 minutos. Y enviarla a Presidencia 2 dias.Dice q la firmó y envió a Palacio el mismo día. Miente .Sólo la firmó 1 mes y medio despues (Jue 31 Enero) cuando reclamamos y aún sigue dando vueltas en el Congreso pic.twitter.com/AMGKjDpobs — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) February 7, 2019

Sin embargo, Macías se defiende asegurando que la demora no es su culpa:

Rechazo por injuriosa e infame la nota de 13 congresistas del Partido de la U, mediante la cual me sindican de “engavetar” la ley estatutaria de la JEP como “maniobra dilataría”. Mentiras. La firmé el mismo día que llegó a mi Despacho y de allí salió al día siguiente. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) February 6, 2019

Cabe recordar que esta ley ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-080 de 2018, emitida el 19 de diciembre y que fue notificada y radicada en el Congreso ese mismo día.

Entre tanto, El Espectador asegura que Macías recibió la carta solo hasta el pasado 31 de enero porque la Oficina de Leyes del Senado durante un mes le hizo una “estricta revisión que partió de corroborar el texto de la JEP enviado por la Corte con lo aprobado por el congreso, de tal modo que se acogerán todas las modificaciones de forma y de fondo que hizo el alto tribunal”.

Según el diario, el pasado jueves Macías firmó el documento y lo remitió a la Cámara de Representantes para que la firmara Alejandro Chacón, presidente de esa corporación, y allí es donde está represado el proceso. Desde la Cámara afirman que se enviará a la Casa de Nariño la próxima semana. La Secretaría Jurídica de Palacio confirmó que a sus manos no ha llegado el trámite.

Por su parte, Patricia Linares, presidenta de la JEP, señaló en Blu Radio que Chacón se comunicó con ella esta semana para decirle que acababa de recibir el texto e iba proceder a su revisión “de manera muy rápida se comprometía a remitirlo a Presidencia”.

Por otro lado, los periodistas de Caracol Radio, como Darío Arizmendi y Darcy Quinn, calificaron a Macías de irresponsable pusieron en duda esa versión, pues aseguraron que no se conoce la carta firmada y con la fecha que asegura. Además, que “mientras a algunos les dice que la envió a Palacio a otros les dice que la envió a la Cámara”.

Sin embargo, El Espectador también asegura que el presidente estaría pensando objetar la ley pese a que ya fue juzgada y aprobada por el alto tribunal, y podría violar la separación de poderes. Juristas consultados por ese diario aseguran que Duque podría tomar esa decisión porque lo que establece esa norma “se opone a sus políticas de Gobierno”.

Entre tanto, Linares aseguró en Caracol Radio que la sentencia de la Corte sí está surtiendo efectos pero no la ley estatutaria, pues hasta que Duque no la firme no puede entrar en vigencia.