Carlos Lehder, uno de los fundadores históricos del ‘Cartel de Medellín’ y figura infame en la historia del narcotráfico colombiano, ya completa varios días en Colombia después de un extenso período en Alemania. Este retorno ha vuelto a poner el foco en unos recuerdos que el país ha querido olvidar por completo, como lo sucedido en los años 80 y 90 con los actos terroristas y barbaries.

(Vea también: Lehder revela detalle inédito de la muerte de Guillermo Cano, exdirector de El Espectador)

Además, ha reavivado los secretos de este temido delincuente, quien pagó más de 30 años de cárcel y, aunque está en libertad, muchos recuerdan sus extravagancias y locuras, como por ejemplo su frenético amor por la banda The Beatles, por quienes llegó a cumplir muchos deseos en su momento.

Por ejemplo, Lehder mandó construir una estatua de John Lennon, obra del famoso escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancur, en su extravagante ‘Posada Alemana’, ubicada en el Quindío. Esta figura se convirtió en un símbolo de su admiración y, según algunos relatos, incluso era venerada por otros delincuentes. La imagen desapareció en 2003.

Dentro de su hacienda, Lehder también construyó una discoteca a la que nombró ‘John Lennon”. Este lugar era famoso por sus fiestas y por la potente tecnología de sonido de la época. En medio de su fanatismo por The Beatles, se han tejido varios mitos alrededor de la relación de este hombre con algunos cantantes como John Lennon y Ringo Starr.

El principal mito da cuenta de un supuesto un incidente en el que Lehder forzó a Ringo Starr, junto con Ronnie Wood de los Rolling Stones, a acompañarlo a su isla privada en las Bahamas, Cayo Norman, a finales de los años 70.

Según relatos de la época y declaraciones posteriores, Lehder conoció a ambos músicos supuestamente en una fiesta en París. Fascinado por ellos, dizque los convenció o más bien los obligó a viajar con él a su isla, donde los mantuvo prácticamente “secuestrados” durante casi un mes, exigiendo que tocaran para él y sus invitados en sus fiestas.

Sobre esta versión, Lehder habló en Caracol Radio y aclaró qué fue lo que sucedió. En primer lugar, el condenado por narcotráfico contó cómo empezó su gusto por ese género: “Era muy joven, como muchos colombianos, yo emigré a Estados Unidos, y mi cultura musical, la que adopté, pues la que aprendí y capté en Estados Unidos, era la música rock and roll”.

Además, negó enfáticamente los señalamientos sobre el supuesto secuestro de dos cnatantes “Yo entiendo que un músico del conjunto Rolling Stones, no, no Ringo Starr, Ringo Starr es de los Beatles. Entonces, por alguna razón, se inventó esa fábula. Yo sí soy muy aficionado y admirado de esa gente de los Beatles, y si yo les hubiese dado la mano o saludado, posiblemente no me hubiera lavado la mano en dos o tres días de la dicha”.

(Vea también: Duro relato de colombianas que secuestraron para estar con mafiosos: “Nos iban a matar”)

Por otra parte, no hay ninguna evidencia que sugiera que Carlos Lehder haya intentado o logrado traer a John Lennon a Colombia. La fascinación se centró en la figura de Lennon y su música, lo que se manifestó en la construcción de la estatua y la discoteca, pero no hay registros de ningún intento de secuestro o encuentro forzado con alguno de los integrantes de The Beatles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.