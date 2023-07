Residentes del barrio Villa Ximena, segunda etapa, de Armenia, denunciaron a un ladrón que los tiene azotados y solicitan la actuación de las autoridades. Es tanta la inseguridad que hace unos días se conoció que un conductor tuvo que estrellar su carro para no dejarse robar.

En los videos de las cámaras de seguridad y vigilancia del sector quedó registrado cómo el sujeto aprovecha la oscuridad de la madrugada para tratar de robarse los espejos de un vehículo estacionado en las afueras de la casa de su propietario.

El ladrón no solo se percata de que no haya nadie en la zona, sino que se acerca de manera sigilosa al automotor y, al ver que la alarma no se activa, hace todo lo posible por llevarse los retrovisores del carro.

En primera instancia usa un elemento que pareciera ser un destornillador para desajustar la autoparte y después pasa hasta el otro lado para hacer lo mismo, pero con el retrovisor del copiloto.

La ciudadanía, cansada de esta situación, instaló cámaras de seguridad y vigilancia privadas en la zona y compartió el video con NUEVA CRÓNICA QUINDÍO para dar a conocer públicamente la problemática de inseguridad que se vive en el barrio.

