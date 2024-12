Mientras se encontraba abasteciendo su vehículo en una gasolinera del municipio, un conductor adscrito a plataformas de transporte fue abordado por los dos sujetos. Bajo amenaza, redujeron a la víctima y lo retuvieron en su propio vehículo.

Cerca de las 11:30 p. m. cuando los que los presuntos ladrones se desplazaban sobre la Autopista Sur, patrulleros del sector de Compartir se percataron de la actitud extraña de estos y les solicitaron detenerse.

“Me dijeron que me quedara quieto y me amarraron con los cordones de las zapatillas”, relató la víctima a CityTV.

Ante la desatención de los sospechosos, se dio inicio a una persecución sobre la transitada avenida. En medio de la fuga, los perseguidos llegaron hasta Sibaté.

Los delincuentes intentaron, entonces, perder el rastro de las autoridades adentrándose en una zona boscosa. Lo que no sabían era que en realidad habían ingresado a los límites de una base militar, donde finalmente fueron acorralados y capturados.

¿Cómo prevenir robos en el día a día?

Para reducir el riesgo de robo en Colombia, el psicólogo Francisco Alvaro, especialista en comportamiento humano, recomienda evitar ciertos escenarios de alta exposición. Entre estos, destaca no utilizar el celular en carreteras o ciclorrutas, no dejar puertas o ventanas abiertas, y no recibir dulces o bebidas de extraños.

También es importante no abandonar el carro o moto en vía pública por cortos periodos, no dejar maletas o bolsos debajo de la mesa en restaurantes, y no comunicar o publicar viajes en redes sociales.

Además, Alvaro sugiere no dejar la puerta del cajero automático abierta al retirar efectivo, evitar caminar por espacios oscuros o alejados en horas de la noche, no ingresar al transporte público con la maleta en la espalda, y no estacionarse en semáforos o trancones con los vidrios del vehículo totalmente abiertos.

