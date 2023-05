Alrededor de las diez de la mañana del jueves 18 de mayo, tres delincuentes se hicieron pasar por miembros de la Fiscalía General de la Nación para intentar hurtar en la vivienda de la empresaria Nancy Flórez, ubicada en el barrio Villalba, al norte de la ciudad.

Los delincuentes, entre ellos una mujer, ingresaron al inmueble en Valledupar para amordazar a unos empleados y realizar un recorrido en busca de dinero.

“Hasta el momento sobre lo que se ha revisado y por el diálogo que tuvo la empresaria Nancy Flórez con el mayor de Policía Valledupar, no había joyas, no había prendas en alguna caja fuerte o dinero en efectivo, no hay pérdida hasta este momento porque están todos los utensilios de la vivienda”, manifestó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental.