Una de las víctimas denunció en Noticias Caracol que el robo más reciente se registró en la noche de este jueves. Al menos 10 delincuentes se subieron al bus y se llevaron las pertenencias de los usuarios, incluidos los recipientes donde cargaban sus almuerzos.

“Estos señores se suben con cuchillo en mano y nos quitan todo: nos quitaron los bolsos, los celulares… es decir, todo lo uno lleve a la mano se lo quitan”, contó la víctima, quien prefirió no revelar su identidad.

De acuerdo con el medio, estos hurtos en los Transmilenios duran 32 segundos, es decir, el mismo tiempo que tarda el semáforo en pasar de rojo a verde. La situación se ha vuelto tan crítica, que los mismos usuarios se han unido para bloquear las puertas mientras pasan por la temida calle.

“Ahora nos toca aguantar las puertas para que no entren. ¿Qué hacemos? Gritar, estar alertas para que el señor del Transmilenio se pase el semáforo, poniendo en riesgo nuestras vidas, porque si no, nos van a matar un día de estos”, agregó la afectada consultada por el informativo.

Ella también aseguró al noticiero que las autoridades aún no se han hecho cargo de la situación y por eso les pide ayuda desesperada:

“Que por favor nos colaboren porque ya uno realmente no va a poder ni llevar sus alimentos al trabajo; ya no llevamos maletas, ya no llevamos nada”.