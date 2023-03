Una mujer que paseaba su mascota por una zona verde del barrio Cañaveral (Ibagué) fue blanco de unos ladrones en motocicleta, que con arma de fuego la amenazaron y le robaron una cadena de oro.

“Unos 50 metros después de mi casa, un tipo se me mete a la mitad y me empieza a coger, a bajar la blusa y me queda mirando la cadena. Lo empujo y lo empiezo a tratar mal porque me dio mal genio. El tipo caminó unos metros más y cogí a la perrita y me fui para que no me fuera a coger”, relató la víctima.